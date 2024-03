Gli avversari. Mister Boscaglia al timone dell’Ancona

L’Ancona ha scelto Roberto Boscaglia. Toccherà al tecnico siciliano guidare i dorici sabato prossimo nello scontro diretto con la Spal e fino al termine della stagione. La società biancorossa ha puntato su un allenatore di grande esperienza, con tanti campionati di serie B e C alle spalle. Anche in piazze importanti come Brescia, Palermo e Foggia. Boscaglia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, ma gli è stato garantito il rinnovo automatico in caso di salvezza. Il nuovo tecnico ha già diretto il primo allenamento, e nel prossimo turno sarà chiamato a ridisegnare la squadra dovendo fare fronte alle squalifiche di Clemente e Cioffi. Boscaglia prende il timone dell’Ancona al quintultimo posto in classifica a 34 punti, a -2 dalla Spal e +1 su Vis Pesaro e Recanatese.