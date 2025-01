In entrata, la Spal è sempre in pressing per Cristian Spini ed Easton Ongaro. Per il primo filtra ottimismo, nel senso che il giocatore ha manifestato il proprio gradimento. Murgia ha mercato in Romania, Buchel verso il sì a Messina?

L’indiscrezione più interessante di giornata arriva dalla Romania, per la precisione da Sibiu, dove Alessandro Murgia (foto) sta disputando un campionato molto positivo con la maglia dell’Hermannstadt. Dopo una stagione di ambientamento, il centrocampista cresciuto nella Lazio si è calato piuttosto bene nella realtà romena. Tanto da far scomodare i migliori club del Paese che hanno sondato il terreno per il 28enne romani. Va detto però che queste società (Universitatea e Cfr di Cluj, e Dinamo e Rapid di Bucarest) hanno chiesto chiaramente alla Spal di contribuire al pagamento del suo ingaggio, quindi si tratta di condizioni poco vantaggiose che stanno inducendo il club biancazzurro a ritenere più opportuno confermare il prestito all’Hermannstadt fino al termine della stagione.

La prossima estate poi si valuterà come procedere, considerando che Murgia è legato alla Spal fino al 30 giugno 2026 ma la prossima stagione potrebbe tornare alla carica qualche società della Romania. Magari per acquisirne il cartellino a titolo definitivo. Vedremo. Passando al mercato che più interessa a mister Dossena, la Spal è sempre in pressing per Cristian Spini ed Easton Ongaro. Per il primo sotto un certo profilo filtra ottimismo, nel senso che il giocatore ha manifestato il proprio gradimento per la Spal. Il problema per arrivare all’attaccante esterno è sempre relativo alla valutazione del suo cartellino da parte del Trapani, una cifra che il club di via Copparo non prende nemmeno in considerazione. Col passare dei giorni magari la società granata abbasserà il tiro, vedremo. Per il centravanti canadese invece la situazione è più complicata, nel senso che il Novara fatica a trovare un sostituito e sta prendendo in seria considerazione la possibilità di tenerlo. Soprattutto dopo la doppietta realizzata nell’ultima giornata di campionato. Infine, nuovo capitolo della telenovela che riguarda la cessione di Marcel Buchel: la Spal ha raggiunto l’accordo col Messina, che deve però ancora trovare l’intesa col giocatore. Le parti torneranno a parlarsi oggi e nei prossimi giorni: fumata bianca in arrivo oppure il centrocampista del Liechtenstein rifiuterà anche la società giallorossa?

s.m.