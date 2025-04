Spal: prestazioni altalenanti e difficoltà difensive nella partita recente

GALEOTTI 5,5. Il gol è l’unico tiro che deve sventare. Doveva uscire? Il passo lo fa e poi si ferma, ma la palla sembra alta e lunga. Poteva far meglio sul colpo di testa che sbatte a terra? Forse sì.

ARENA 5,5. Di testa e in marcatura fa bene, in appoggio no, e il corner del gol nasce da un errore marchiano su palla facile.

BRUSCAGIN 5. Si perde del tutto Moretti sul corner. Dietro la Spal non sa marcare e prende sempre gol da fermo.

FIORDALISO 6. Nervi a fior di pelle, ma non fa danni.

CALAPAI 6. Gioca una discreta gara, di buona corsa e mettendo qualche cross.

AWUA 6. Recupera a ritroso molti palloni e si fa perdonare gli errori in impostazione, che non sono pochissimi ma nemmeno troppi.

NADOR 6. Conferma in coppia con Awua la fisicità e aggressività di un centrocampo ora più guerresco che raffinato, in tono con la categoria.

NTENDA 6. Non gioca mai ma quando rileva Mignanelli se la cava sempre in umiltà. Stavolta si concede persino un "elastico" in fascia.

SPINI 7 (nella foto in occasione del gol). Dà seguito ai piccoli progressi mostrati a Sassari con uno scarto più deciso verso l’alto, spaccando la porta col suo primo gol e dando impulso alle offensive. Evita anche una rete in ripiegamento.

MOLINA 5,5. Si sbatte, rincorre tutti, recupera palloni. Normale che ne risenta in incisività: infatti spreca due possibili occasioni. Ma che gli dici? E’ questo.

PARIGINI 6,5. Buona gara, anche se a volte è un po’ pasticcione. Trascina bene ma deve essere anche più concreto.

EL KADDOURI 6. Smarca al gol Rao con una genialità. Al suo passo, i colpi li ha.

RAO 5. Si divora il 2-1 sull’assist semplice ma magico di Elka, ripetendo gli errori di Sassari.

ANTENUCCI 6. Nel giorno che la curva gli dedica, un tiro debole e un paio di sponde.

D’ORAZIO 6. Non male, ravviva la Spal nel finale.

ZAMMARINI ng.

GAUZOLINO 5. Impreciso, permissivo, indeciso a tutto.

BALDINI 6. Conferma quelli di Sassari, ridando tono anche fisico e aggressività alla Spal, che ora sta bene e se la gioca con chiunque. Però non vince mai perché si fatica a far gol e se ne prendono troppi.

Mauro Malaguti