Vis Pesaro vs Spal: Statistiche e Precedenti dei Confronti Diretti

Sono appena 11 i precedenti tra Vis Pesaro e Spal, decisamente favorevoli ai biancazzurri, che hanno vinto in quattro occasioni contro le due dei marchigiani. Cinque volte invece il confronto si è concluso in parità. In realtà però negli ultimi sei scontri diretti il trend è cambiato radicalmente, coi biancorossi che hanno fatto bottino pieno in due circostanze e la Spal si è imposta una sola volta (tre i pareggi).

La scorsa stagione le due squadre si sono incrociate a Ferrara alla prima giornata di campionato dopo quasi 20 anni: è finita 1-0 per la squadra di Di Carlo con rete decisiva di Antenucci, al termine di una partita bloccata. Nel match di ritorno invece è stata la Vis Pesaro a sbloccare subito il risultato con Karlsson (foto), attualmente in forza alla Spal ma ai box per infortunio. La squadra biancazzurra – in quel momento guidata da Colucci – è riuscita a pareggiare i conti in pieno recupero in maniera piuttosto fortunata, con un autogol sugli sviluppi di un corner calciato da Maistro.

Prima di questa stagione, la Vis Pesaro non aveva mai espugnato lo stadio Mazza. L’impianto di corso Piave invece è stato violato lo scorso 7 dicembre con una rete di Paganini nel corso del secondo tempo (0-1 il punteggio). Per la cronaca, la Spal non ha mai vinto a Pesaro, dove ha un bilancio di quattro pareggi e una sconfitta.

Un’altra curiosità statistica: in nove gare su 11 tra Vis Pesaro e Spal sono stati realizzati al massimo due gol. Per gli scommettitori quindi quella dello stadio Benelli potrebbe essere una partita da Under 2,5.