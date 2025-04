Spal Under 17 e Under 16 conquistano i playoff nazionali di serie C

Se la prima squadra è in piena lotta per non retrocedere, due selezioni del vivaio biancazzurro comandano i rispettivi campionati staccando il pass per i playoff nazionali di serie C con due giornate di anticipo. Si tratta dell’Under 17 di Emiliano Corsi e dell’Under 16 di Eros Schiavon, che tengono altissimo il nome della Spal nei tornei di categoria. Partiamo dalla Spal Under 17, che dopo 26 turni di campionato condivide il primo posto del girone B col Vicenza. I biancazzuri hanno un bilancio di 18 vittorie, due pareggi e sei sconfitte, con miglior attacco con 67 reti realizzate e miglior difesa con 25 al passivo. Nell’ultima giornata la squadra di Corsi si è imposta nettamente sul campo dell’Arzignano Valchiamo (0-3 il punteggio) e negli ultimi turni incrocerà Vis Pesaro in casa e Trento in trasferta. I giovani spallini scenderanno in campo per la fase a eliminazione diretta l’11 e il 18 maggio, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita e puntare in alto. La squadra che sta più impressionando in assoluto però è sicuramente la Spal Under 16 di mister Schiavon, reduce da un perentorio successo per 5-0 contro la Lucchese. I numeri del gruppo di Eros parlano da soli: 16 vittorie, otto pareggi e nemmeno una sconfitta in 26 giornate di campionato. Inutile dire che i biancazzurri sono primissimi in classifica, a +9 sul Padova e +10 sul Vicenza. Un percorso straordinario, che ha regalato alla squadra di Schiavon la certezza del primo posto e quindi l’accesso diretto ai quarti di finale dei playoff nazionali con largo anticipo. Anche alla Spal Under 16 restano due giornate per chiudere la stagione regolare, prima di affrontare le sfide del 18 e 25 maggio.

Domenica prossima i biancazzurri saranno impegnati sul campo del Gubbio, mentre il 4 maggio i ragazzi di Eros termineranno la regular season al centro sportivo Fabbri contro la Vis Pesaro. Mancano invece cinque turni alla fine del campionato di serie C femminile, con l’Accademia Spal che tornerà in campo domenica prossima alle 15 a Riccione. Le ragazze di mister Leo Rossi sono quinte a -2 dal Trento e +7 sulla Jesina.

s.m.