Gli avversari. Zauli: "Obiettivo playoff, ma dobbiamo crescere»

Lamberto Zauli (nella foto) finora non è riuscito a cambiare il corso della stagione del Perugia, decisamente al di sotto delle aspettative specialmente fuori casa. Il tecnico però è convinto che allo stadio Mazza possa iniziare un nuovo campionato per il Grifo: "Giocare sul campo della Spal è difficile – assicura mister Zauli –. Ha tanti giocatori esperti, è ostica da affrontare e non sono so quali problemi abbia avuto per ritrovarsi in questa posizione. Dobbiamo disputare la nostra migliore partita per riuscire a spuntarla su una squadra blasonata, in un stadio molto bello: le motivazioni per dare il massimo non mancano. Il modulo del biancazzurri? Mister Dossena in passato ha sempre fatto il 4-3-3, ma ultimamente ha schierato la squadra col 3-5-2.

Non so per quale assetto opterà, però il recupero di Bidaoui è importante e gli offre diverse soluzioni. Il mercato? Le scelte sono condivise, vogliamo costruire una squadra diversa. Sono arrivati due giocatori di esperienza che ci possono dare qualità come Riccardi e Broh, mentre Sylla è partito per scelta tecnica. Sono tornati a disposizione Cisco e Dell’Orco: sono molto contento, ci danno qualità ed esperienza e il gruppo cresce. Per quanto riguarda gli obiettivi, siamo tra le società col budget più basso della categoria, quindi a prescindere dal blasone del club non è giusto pensare che la squadra sia costruita per vincere. Di sicuro però dobbiamo migliorare: vogliamo crescere ed entrare in zona playoff, è questo l’obiettivo."