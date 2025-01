Dossena: "La sosta ci ha dato più serenità"

La speranza è che la sosta sia servita a rimettere assieme i cocci e a compattare un gruppo che nelle ultime gare aveva perso un po’ di tranquillità. La Spal cerca punti davanti al suo pubblico contro il Perugia, per dare una sterzata alla sua stagione: "La sosta ci ha dato un po’ di serenità – esordisce mister Dossena, evidenziando come questo periodo abbia permesso il recupero di alcuni elementi della squadra –, la partita di oggi l’abbiamo preparata bene. Abbiamo grande voglia e piacere di ritornare davanti al nostro pubblico con una prestazione convincente. Il Perugia ha armi importanti, ma può concedere occasioni. Noi vogliamo limitare i danni e alzare l’attenzione, anche sui calci piazzati: abbiamo lavorato su diversi moduli, dobbiamo essere pronti anche in relazione a come giocherà il Perugia".

Sulla stagione Dossena si esprime così: "Dopo le prime venti giornate mi aspetto un cambio di marcia. Vogliamo lasciarci alle spalle le delusioni e dare più soddisfazioni ai tifosi. Non abbiamo sudato sempre la maglia, quindi dobbiamo cambiare queste situazioni negative. Ad Ascoli la squadra mi era piaciuta, seppure avremmo dovuto essere un po’ più aggressivi vicino alla porta". Focus poi sulle condizioni degli acciaccati: "Bidaoui é abile ed arruolato, Awua invece é con noi da appena una settimana di lavoro, ma é ancora un po’ più indietro di condizione. Bachini ha ripreso a correre mentre Karlsson sta lavorando molto bene: nei prossimi giorni avrà la risonanza di controllo così da poter capire se aggregarlo alla squadra".

La novità di queste ore è rappresentata dal neo acquisto Haoudi, a cui servirà però un po’ di tempo per entrare in forma: "È una mezzala di inserimento, sa giocare fra le linee e saltare l’uomo. È determinante nell’ultimo passaggio e nella pulizia del tocco. Avrà sicuramente bisogno di tornare ad essere in condizione, però sta già lavorando con noi. Il mercato? Ci sono dinamiche che stanno evolvendosi, ma bisogna saper comprare con criterio e cercare le soluzioni giuste. Una punta e un esterno d’attacco di piede mancino, insieme ad Haoudi, alzerebbero sicuramente il livello. La società vuole cambiare questa classifica, così come tutti noi". Intanto, nella giornata di ieri l’ambizioso Trapani ha annunciato l’acquisto dell’esterno alto Piovanello, seguito dalla Spal in estate. Sembrava potesse essere una pista da seguire anche per questo mercato invernale, invece l’ex giocatore della Juve Stabia si trasferirà alla corte di Eziolino Capuano.

Jacopo Cavallini