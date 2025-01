Il mercato biancazzurro attivo fino alla ’dead line’. Ora attenzione alle uscite nel reparto, in particolare Igor Radrezza. A centrocampo è pronto Paghera: ieri il congedo dal Brescia

Dopo aver utilizzato addirittura cinque giocatori diversi nel ruolo di regista senza trovare la soluzione ideale, la Spal ha deciso di prenderlo direttamente sul mercato. In realtà, Fabrizio Paghera non è un classico playmaker. Ma un mediano molto bravo soprattutto nella fase di non possesso, un centrocampista di esperienza e personalità che dovrebbe garantire l’equilibrio nella zona nevralgica del campo che finora la squadra di Dossena non ha avuto. Arriva a titolo definitivo dal Brescia, dove in questa stagione ha giocato col contagocce. Solo sei gettoni in serie B e due in Coppa Italia per il centrocampista classe 1991, partito dal primo minuto solo tre volte e sempre sostituito all’intervallo. Risulta però in buone condizioni e pronto per giocare immediatamente, quantomeno per uno spezzone di gara. Ieri alle 20 l’ingaggio di Baghera non risultava ancora ufficiale, ma il trasferimento non è minimamente in discussione. Tanto che lo stesso giocatore su Instagram ha salutato il Brescia con questo post: "L’anno scorso è stato fantastico riportare il Brescia ai playoff insieme ai miei compagni, mentre quest’anno con 145 minuti in sei mesi è stato difficile per me poter aiutare la squadra, ma ho cercato di essere un uomo vero sempre. Ciao gnari, forza Brescia sempre e per sempre". In circa 15 anni di carriera, Paghera – nato a Brescia e cresciuto nel vivaio delle Rondinelle – ha giocato la bellezza di 244 gare in serie B, il campionato che conosce decisamente meglio. La sua squadra del cuore è il Brescia, ma è nella Ternana e nella Virtus Lanciano che ha disputato il maggior numero di partite. Con Paghera quindi la Spal trova un mastino in mezzo al campo, uno ringhia sugli avversari e preferisce la sostanza alle giocate di fino. Dopo Igor Radrezza, Marcel Buchel, Omar El Kaddouri, Teophilus Awua e Steven Nador quindi il perno centrale biancazzurro cambia nuovamente volto. E attenzione alla posizione di Radrezza, che ha già rifiutato alcune proposte ma potrebbe cambiare maglia in extremis.

LUTTO. A 88 anni si è spento a Città di Castello l’ex difensore della Spal Benito Davanzati. Terzino mancino, disputò una partita in serie A nel 1960-61 vestendo tra le altre le maglie di Pisa, Perugia e Pontedera.

s.m.