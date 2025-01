Il programma. Domani si riparte con Gubbio-Lucchese

Il primo turno del 2025, seconda giornata del girone di ritorno, scatterà domani alle 15 con due incontri che interessano particolarmente la zona playout: Gubbio-Lucchese e Pineto-Sestri Levante. Il big match invece si disputerà domenica alle 15 a Sassari, dove la Torres ospiterà la capolista Pescara con l’obiettivo di vincere e tornare in piena corsa per la promozione diretta. Il turno si chiuderà lunedì prossimo con ben quattro incontri. Nel frattempo, per dirigere l’incontro dello stadio Mazza tra Spal e Perugia è stato designato Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Parisi di Bari, Carmine De Vito di Napoli e dal quarto ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo. L’arbitro Maccarini ha già incrociato i biancazzurri una volta, la scorsa stagione in occasione del pareggio a reti inviolate tra Spal e Fermana, sempre al Mazza.