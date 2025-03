Il protagonista. D’Orazio: "Il gol annullato? Nasce da uno schema. Potevamo vincere, dobbiamo farlo con l’Arezzo»

È il terzo gol stagionale di Ludovico D’Orazio, che dopo Pontedera e Lucchese va a segno ancora in trasferta. Stavolta l’attaccante esterno timbra il cartellino con una punizione magistrale, che ripete subito dopo trovando la risposta di Plizzari. Il numero 33 in realtà segna pure un’altra rete bellissima, che viene però annullata per un presunto fallo di Calapai negando a lui la gioia della doppietta e alla Spal quella per i tre punti. "Nel secondo tempo la squadra ha cambiato marcia – osserva D’Orazio –. Siamo contenti di aver pareggiato su un campo difficile contro una squadra forte come il Pescara, però resta un pizzico di amarezza per le occasioni create nella ripresa e soprattutto per il gol annullato. In ogni caso, ci portiamo a casa tante cose positive. Il gol annullato? Lo avevamo preparato, è uno schema da corner e ci avevamo provato anche nel primo tempo con Parigini. Non so se ci sia stato un fallo o meno: siamo stati sfortunati. Il secondo calcio di punizione? Era più centrale del primo, ma è stato bravo Plizzari in quella circostanza. Sono tornato a giocare esterno, il mio ruolo naturale, ma quello che ci chiede il mister in questo periodo è di sacrificarci in tutte le posizioni possibili. In serie C un pareggio fuori casa muove tanto la classifica, soprattutto contro una squadra che fino a poco tempo fa lottava per la promozione diretta. Ora ha rallentato, ma resta una squadra forte. E per noi il pareggio fa comodo, anche se potevamo vincere con l’occasione di Rao oppure con quella di Zammarini nel primo tempo. È stata una partita aperta: abbiamo dato il massimo ma è finita 1-1. Dopo il triplice fischio ci siamo fermati in mezzo al campo: Antenucci ha parlato ai compagni, ora testa è rivolta all’Arezzo che venerdì dobbiamo battere".

s.m.