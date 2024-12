Inizia a muoversi il mercato. da ascoli prime voci. Di Carlo vuole Bruscagin. Colpo della Primavera a Salò

La Spal Primavera domina sul campo della Feralpi Salò chiudendo nel migliore dei modi il 2024. Grazie al tris rifilato all’ultima della classe (0-3 il punteggio), i biancazzurri consolidano il sesto posto in classifica a -1 dalla zona playoff. Il vantaggio della Spal arriva al 29’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, un difensore della Feralpisalò tocca il pallone con la mano. È rigore, e dal dischetto Samaritani non sbaglia spiazzando il portiere.

Il raddoppio arriva al 36’: splendido passaggio filtrante di Cecchinato per Sermenghi, che a tu per tu col portiere insacca con un preciso rasoterra sul palo sinistro. Nella ripresa la Spal cala il tris al 56’: calcio d’angolo battuto da Sermenghi, che restituisce l’assist a Cecchinato che segna lo 0-3 con un colpo di testa in anticipo sul primo palo e 3-0.

MERCATO. Matteo Bruscagin (nella foto) potrebbe lasciare la Spal a gennaio. Il difensore classe 1989, in scadenza in contratto al termine della stagione, è accostato con decisione all’Ascoli di mister Di Carlo che lo ha allenato in biancazzurro.