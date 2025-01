L’attaccante che venne aggregato durante la gestione Colucci, era finito in D al Sasso Marconi. L’ex spallino Deme firma con la Juve

Serigne Deme (nella foto) ha firmato un contratto di due anni e mezzo con la Juventus. L’attaccante esterno senegalese, aggregato alla squadra di Colucci – con la quale ha collezionato una presenza in campionato e una in Coppa Italia – nel momento di massima emergenza della scorsa stagione, giocherà nella Juventus Nex Gen nel girone C di serie C. Una vera e proprio favola quella della punta 19enne, ingaggiato dal Sasso Marconi la scorsa estate dopo essere lasciato libero dalla Spal. In serie D ha messo a segno cinque gol in 15 gare, convincendo la Vecchia Signora a puntare su di lui. Certo, qualcuno affermerà che il club biancazzurro non è stato lungimirante, ma non tutti i prodotti del vivaio possono essere messi sotto contratto. È il caso di Deme, che ha saputo sfruttare al massimo la prima parte di questa stagione inducendo la Juventus a concedergli una chance fenomenale. Restando in tema di giovani, la Spal ha risolto consensualmente il contratto con Cristian Antonciuc. Il trequartista moldavo classe 2006 non ha mai debuttato in prima squadra.