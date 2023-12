Le giovanili. L’under 17 di Pedriali stende il Cesena nel derby

La Spal Under 17 torna a volare. Dopo il passo falso di due settimane fa in casa contro il Mantova che ne aveva interrotto l’imbattibilità, la squadra di Pedriali riprende a correre fortissimo assicurandosi il big match di giornata, superando 3-1 i coetanei del Cesena sul terreno del centro sportivo Gibì Fabbri. A decidere lo scontro diretto sono le marcature di Samaritani, Torre e Ogaristi, che rendono inutile la rete del bianconero Sanaj.

I biancazzurri superano così il Cesena salendo al secondo posto in classifica a -1 dal Vicenza, che ha però giocato una partita in più degli spallini. Battuta d’arresto invece per la Spal Under 16 di mister Buriani, che esce sconfitta per 1-0 nella trasferta padovana. I biancazzurri occupano attualmente il terzo posto in classifica alle spalle di Triestina e Cesena. Sconfitta anche la selezione Under 15 di mister Viviani, impegnata nel derby casalingo contro il Cesena.

Al termine di una partita avvincente ed equilibrata, in via Copparo passano i bianconeri che si impongono per 1-2 negli ultimi minuti di gioco con la rete di Bombardini.

Intanto, oggi alle 15 al centro sportivo Gibì Fabbri è in programma un’amichevole di lusso tra la Spal Primavera e la selezione Under 20 del San Paolo, uno dei club più prestigiosi del Brasile. Per l’occasione, l’ingresso all’impianto di via Copparo sarà gratuito.

Disco rosso invece per l’Accademia Spal, che perde la prima sfida di Coppa Italia serie C. Al Mazza, davanti ad una bellissima cornice di pubblico, il Venezia cala il tris (0-3 il punteggio) con doppietta di Dalla Santa e rete di Conventi, tutte le nella ripresa.

La squadra di Leo Rossi disputa un buon primo tempo sfiorando il vantaggio, ma nella ripresa cambia tutto e le lagunari non perdonano. Rompendo l’equilibrio con Dalla Santa, che all’interno dell’area di rigore incrocia di sinistro e batte Cazzioli. Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio con Conventi, e all’81’ arriva il gol del definitivo 0-3 ancora con Dalla Santa. Le biancazzurre non mollano andando vicine alla rete della bandiera in tre circostanze, ma proprio non è giornata.

Archiviata la prima giornata, l’Accademia Spal ha ancora due partite in calendario nel primo turno di Coppa Italia serie C per provare a raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. Il prossimo impegno è fissato per domenica prossima sul campo del Vicenza che si è imposto in casa contro il Padova.

re. fe.