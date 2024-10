Gli avversari sono decisamente in salute. Tre successi di fila, i romagnoli in crescita

Un solo punto nelle prime tre giornate, poi il Rimini ha decisamente cambiato marcia e con tre vittorie di fila ha spiccato il volo portandosi in sesta posizione. Il trend è molto positivo, ma Antonio Buscè (foto) preferisce archiviare immediatamente quello che è accaduto nelle ultime partite e concentrarsi sulla squadra di Dossena. "Abbiamo conquistato tre vittorie consecutive, ma quello che è stato fatto ormai è il passato – avverte l’allenatore dei romagnoli –. Dobbiamo pensare al presente, quindi alla Spal. E guai a guardare la classifica, perché i biancazzurri hanno giocatori importanti che possono fare la differenza da un momento all’altro. Dobbiamo essere bravi a capire che anche noi prima di questa striscia vincente abbiamo attraversato un brutto periodo. Abbiamo tirato fuori tutti qualcosa in più, ma adesso bisogna alzare ancora l’asticella. Soprattutto sotto il profilo mentale, perché alla base di tutto c’è la concentrazione, l’attenzione in tutte le fasi della partita.

Il rientro di qualche giocatore dai rispettivi infortuni mi offre qualche soluzione in più: giocando con due punte possiamo renderci più pericolosi, quindi penso che affronteremo la Spal in questo modo, poi vedremo cosa succederà nel corso della gara. Tatticamente siamo stati bravi a cambiare pelle: abbiamo iniziato col 4-3-3, poi in fase di non possesso lavoravamo col 4-4-2, mentre nelle ultime partite ci siamo messi con la difesa a cinque e due attaccanti. Sapersi adattare agli avversari di turno è importante".