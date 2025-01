Le interviste. Galeotti: "Servono punti, questi treni passano. Il gol? Lui bravo a metterla sul secondo palo»

Cesare Galeotti è stato ancora una volta tra i migliori della squadra di Dossena, che ha salvato due volte in maniera provvidenziale nel corso del primo tempo. Il portiere è consapevole di aver fornito una buona prestazione, ma non basta per strappargli un sorriso. "È un periodo un po’ così: dopo la vittoria di Lucca abbiamo lavorato sodo per conquistare altri tre punti davanti ai nostri tifosi – commenta –. Purtroppo non ci siamo riusciti, quindi non ci resta che allenarci ancora più forte per andare a vincere a Carpi. Il gol del Sestri Levante? Abbiamo perso palla a metà campo, poi i nostri avversari sono ripartiti e attraverso un uno-due Durmush è stato bravo a metterla sul secondo palo: lo avevo studiato, sapevo che possiede un ottimo mancino, ma è stato abile. L’intervallo? Tra il primo e il secondo tempo abbiamo recuperato energie per ripartire forte: non ci siamo riusciti per colpa nostra e ci dispiace. Per quanto mi riguarda, ho compiuto due interventi importanti che però non sono serviti per vincere, quindi provo un certo rammarico. La parata più difficile è stata quella sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Parravicini. La scorsa estate sono state prese delle decisioni che ho accettato, poi ho lavorato tanto per farmi trovare pronto e quando sono stato chiamato in causa ho risposto presente. Sono cresciuto qua, è una grande emozione giocare allo stadio Mazza. Ci tengo tantissimo, e non è facile ragionare con la mente lucida: i tifosi sono fantastici. La classifica? Deve per forza migliorare: siamo quintultimi, i treni passano e dobbiamo iniziare a fare punti".

s.m.