Le interviste. Zammarini plaude i suoi: "Bravissimi a reagire»

È un punto prezioso quello strappato col Perugia in inferiorità numerica, che fa vedere il bicchiere mezzo pieno a Roberto Zammarini, autore dell’assist a capitan Antenucci. "Il primo tempo è stato equilibrato – osserva il centrocampista della Spal, finora impiegato in tutte le 21 giornate di campionato da mister Dossena –, poi l’espulsione ha cambiato la partita e il Perugia ha preso in mano il pallino del gioco. Dopo il gol del Grifo le cose si sono messe male: in precedenza in situazioni di questo tipo avevamo sempre staccato la spina, invece stavolta la squadra ha reagito molto bene ottenendo un pareggio meritato. L’assist ad Antenucci? Quando mi è arrivata la palla ho pensato di calciare in porta, poi ho visto Mirco ben posizionato e in questo momento è meglio passarla a lui: è il nostro giocatore più importante, lo dimostra ogni volta e siamo felici che abbia firmato il pareggio. Per quanto riguarda il gol del Perugia, avrei potuto fare meglio, ma bisogna anche riconoscere i meriti a Di Maggio che ha segnato un gran gol. Per come si era messa la partita, lo considero un punto guadagnato, anche se confesso che dopo il pareggio ho avuto la sensazione di poterla addirittura vincere. I black out del girone di andata? Nello spogliatoio ne abbiamo parlato tante volte, anche pochi giorni fa: nel calcio si può anche perdere, ma cedere di schianto come abbiamo fatto alcune volte non deve più succedere. L’espulsione di El Kaddouri? Dal campo non mi sembrava un fallo da seconda ammonizione. Il mio rendimento? Ho sempre giocato, ma non posso considerami soddisfatto: sono consapevole di poter fare molto di più".

MERCATO. Intanto il portiere spallino Abati, che di fatto ad Ascoli non ha mai giocato, lascia le Marche. Per lui possibile il prestito alla Pergolettese.

s. m.