Le pagelle: Zilli subentra per duettare prima con l’altro lungo Petrovic e poi con Antenucci, ma non aggiunge niente. Nulla da Edera e Rabbi, sbagliato mettere Collodel esterno

Alfonso 6. Nessuna parata, e sui due gol non poteva fare di più.

Ghiringhelli 6. Un debutto positivo, sia nel difendere che nel proporsi in spinta. Si conferma il regolarista che si conosceva.

Peda 6. Solita partita positiva: unica smagliatura, la respinta debole su cui la Lucchese manda in porta Rizzo Pinna, ma il vero errore è a monte. Trova anche l’ultima punizione al 94’: pochi centimetri ed era rigore.

Bassoli 6. Dietro nei difensori puri la Spal non sbanda.

Saiani 6. Esordisce dal 1’ avendo giocato pochi minuti prima di ieri. Si comporta benino, è diligente e ha un mancino educato. Non lascia buchi.

Collodel 4,5. Non è uomo di fascia ed è un errore proporlo lì. Non ha i tempi giusti, va spesso a vuoto e sul secondo gol, quello decisivo, collabora con Edera a confezionare il pasticcio.

Carraro 5,5. Pesta il centrocampo ai suoi ritmi e nel reparto e forse il meno peggio. Con lui e Buchel in mezzo non c’è corsa e sarà meglio prenderne atto.

Buchel 5. Un filino meglio della prima, ma giusto un filino. E’ costretto a cercare la condizione giocando, e per la Spal che avrebbe fretta è un problema.

Dalmonte 6. Pareggia l’eurogol di Gucher con la sua prima rete: la Spal finalmente rimonta un gol, ma non è per sempre. Nel primo tempo è il più vivace ma è anche impreciso.

Petrovic 6. Viene incontro, aiuta e fa cose utili: non ha colpa lui se la squadra non lo arma mai verso il gol.

Rabbi 4,5. Si divora il 2-1 in contropiede e nel primo tempo le perde tutte. Se non stava bene non doveva giocare.

Zilli 5. Subentra per duettare prima con l’altro lungo Petrovic e poi con Antenucci, aggiunge niente.

Edera 4,5. Spara su Collodel il pallone che la Lucchese tramuta in gol: bastava allontanarla con decisione. Davanti fa niente.

Antenucci 5. Un altro spezzone negativo. Ha l’ultima palla su punizione: non va.

Fiordaliso 4.5. La sua gara dura poco: nel recupero si fa espellere.

Gemelli 6. Attento.

Colucci 5. Per far coesistere Carraro con un Buchel non in condizione si deve inventare un 4-4-2 con Collodel esterno di fascia più che improbabile.

Terzo stop di fila. Non vince mai. E’ stata la sua ultima panchina spallina.