Spal, la peggior partenza degli ultimi 40 anni. Era la stagione della salvezza con Galeone

Tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Per un totale di otto punti, tenendo naturalmente in considerazione la penalizzazione arrivata nel corso dell’estate. Ma anche se i punti fossero 11 – quelli racimolati sul campo – il giudizio non sarebbe diverso.

È il tragico bilancio delle prime 13 giornate di campionato della Spal, che lasciando da parte le stagioni di serie A non cominciava così male addirittura da 40 anni! Bisogna tornare infatti al campionato di serie C1 1984-85 per trovare una Spal che aveva iniziato peggio il torneo. Dopo 13 turni in quella travagliata stagione la società presieduta da Mazzanti allontanò prima Galeone e poi Danova, per poi richiamare Galeone riuscendo a salvarsi in extremis. Effettuare un parallelismo in termini di punti non è opportuno, in quanto come è noto la regola che attribuisce i tre punti alla vittoria è entrata in vigore molti anni dopo. In ogni caso, dopo 13 giornate i biancazzurri avevano ottenuto la miseria di due vittorie (contro Treviso e Rimini), tre pareggi (contro Legnano, Lanerossi Vicenza e Livorno) e addirittura otto sconfitte (contro Ancona, Reggiana, Asti, Brescia, Pistoiese, Jesi, Modena e Pavia).

Col regolamento attuale quindi la Spal 1984-85 dopo 13 turni sarebbe stata ferma a quota 9 punti, un ruolino di marcia da incubo che per fortuna non ha impedito alla squadra di Galeone di conservare faticosamente la categoria. Nel corso degli anni come sappiamo tante stagioni si sono sviluppate in maniera più o meno disgraziata, ma mai sotto la serie A i biancazzurri avevano iniziato in maniera così negativa. Da qualche anno comunque le partenze a handicap stanno diventando una consuetudine. Nel campionato di serie B 2021-22 – il primo di presidenza Tacopina – la squadra di Clotet iniziò con 14 punti in 13 giornate. Il tecnico catalano restò in sella nonostante tutto fino alla fine dell’anno solare, per poi venire sostituito da Venturato. La scorsa stagione (in serie C) invece alla tredicesima giornata la Spal aveva 12 punti, ottenuti equamente da Di Carlo e Colucci. Due vittorie per il tecnico ciociaro contro Vis Pesaro e Juventus Next Gen, un successo e tre pareggi per l’allenatore pugliese, la cui squadra di questi tempi non tirava nemmeno in porta. Tradotto, se non si è toccato il fondo poco ci manca: non resta che sfoderare un pizzico di orgoglio e dare una svolta a questa maledetta stagione.

Stefano Manfredini