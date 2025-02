L’iniziativa per il derby col rimini. Una promozione per venire domenica al Mazza. Chi compra un ticket, ne prende un altro a 1 euro

È un momento cruciale per la stagione della Spal, che mai come adesso ha bisogno del sostegno dei propri tifosi. A questo proposito, in occasione del match col Rimini, in programma domenica prossima alle 17,30 allo stadio Mazza, sarà attiva la promozione "Vuoi venire allo stadio con me?" che consentirà a chiunque acquisti un biglietto intero o ridotto (donna/Over 65) di poterne comprare un secondo con l’aggiunta di 1 euro.

Tale promozione non sarà valida per l’acquisto dei biglietti ‘ridotto U18’ né per gli abbonati, verrà applicata solo presso i punti vendita fisici del club (Spal Point e Spal Store) e non sarà acquistabile allo stadio il giorno della gara. I biglietti per i tifosi locali sono già disponibili e potranno essere acquistati solo presso le rivendite fisiche autorizzate Ticketone di cui di riportiamo gli orari: Spal Point del Centro Commerciale Le Mura da oggi a sabato dalle 10 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19; Spal Store di via Mazzini da oggi a sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, e domenica dalle 10 alle 12,30; L’Angolo della Fortuna di viale Krasnodar 31.