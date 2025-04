Lucchese: attesa per il pagamento stipendi, conferenza stampa del nuovo proprietario

Doveva essere il giorno della decisione definitiva per la Lucchese: andare avanti fino al termine della stagione oppure staccare la spina. Una scelta difficile da prendere, naturalmente legata a doppio filo al pagamento degli stipendi promessi dalla nuova proprietà. La squadra di Gorgone invece continua a vivere alla giornata, nel senso che i bonifici tanto attesi non sono arrivati, ma i rossoneri hanno ripreso comunque gli allenamenti nella speranza che nei prossimi giorni possa sbloccarsi la situazione. Il patron Mancini ha rassicurato i tesserati, confermando che il pagamento è stato effettuato e il bonifico arriverà a destinazione tra oggi e domani. Ma giocatori e staff tecnico a promesse del genere non credono più. Domani comunque il nuovo proprietario della Lucchese ha indetto una conferenza stampa di presentazione, nella quale dovrà spiegare tante cose e chiarire i mille dubbi che circolano intorno al progetto rossonero. Per il momento quindi la squadra di Gorgone non getta la spugna, lavorando in vista della gara di campionato di domenica prossima al Porta Elisa contro la Vis Pesaro, ma non è escluso un dietrofront.