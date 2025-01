Marcel Buchel avviato verso Trapani, salvo ulteriori colpi di scena dell’ultimo minuto. Zuculini team manager nel Racing di Milito

Marcel Buchel è a un passo dal Trapani. In Sicilia considerano l’affare in dirittura d’arrivo, anzi mancherebbe soltanto l’ufficialità. In realtà resta ancora qualche dettaglio da limare, ma senza dubbio il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein è davvero molto vicino al club granata. Nelle ultime sessioni di mercato però Buchel ha già effettuato diversi dietrofront sulla linea del traguardo, quindi fino all’ultimo è meglio non dare nulla per scontato.

Per il resto, per l’attacco è spuntato il nome di Adriano Moltalto, 36enne in uscita dal Catania, ma ha tutta l’aria di una voce diffusa ad arte per cercare una sistemazione alla punta. Intanto il giovane Alessandro Boccia – debuttante qualche settimana fa sul campo dell’Ascoli – è stato ceduto in prestito in serie D alla Pistoiese. Infine, una curiosità: Franco Zuculini (nella foto) è il nuovo team manager del Racing Club di Avellaneda, gloriosa società argentina presieduta da Diego Milito. Alla Spal il centrocampista classe 1990 ha collezionato appena nove gettoni in due stagioni per un totale di 60 minuti nei campionati di serie B 2021-22 e 2022-23, poi era rimasto a lavorare all’interno del club biancazzurro.

SPECIALISSIMI. In occasione della gara di oggi col Sestri Levante, in programma alle 15 allo stadio Mazza, la formazione della Spal sarà annunciata dagli ‘Specialissimi’, la squadra formata da ragazzi affetti da disabilità intellettive e/o motorie sostenuta da Spal Foundation.

s.m.