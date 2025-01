Mirco Antenucci ai microfoni di Sky: "Nello spogliatoio cerco di essere sempre un esempio per i compagni più giovani». "Cinquanta gol in maglia spallina, che orgoglio. Ora dobbiamo migliorare gioco e risultati»

Il ruolino di marcia di Mirco Antenucci, a 40 anni suonati, sta destando l’interesse di tantissimi addetti ai lavori e appassionati del nostro Paese. Il capitano ha toccato quota 50 reti in biancazzurro, ma non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Alzando ulteriormente l’asticella, non tanto a livello di record individuali quanto di obiettivi di squadra.

Del resto, il vero valore aggiunto dell’ultima stagione da professionista di Ante7 sarà quello di riuscire a riportare la Spal in una posizione di classifica più consona al proprio blasone. "Sono contento e orgoglioso di aver raggiunto il traguardo dei 50 gol con questa maglia, che è la mia seconda pelle – assicura capitan Antenucci ai microfoni di Sky Sport –. Il valore è doppio: sono molto onorato e spero di continuare a far gol per raggiungere gli obiettivi della squadra.

Cerco di dare sempre l’esempio all’interno dello spogliatoio, soprattutto nei comportamenti, per far sì che i giovani in maniera particolare possano crescere ogni giorno. L’obiettivo da qui alla fine è migliorare dal punto di vista del gioco e dei risultati". Antenucci è la stella polare di una squadra che lavora sodo in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato prossimo col Sestri Levante.

È un momento particolare della stagione, con le prossime tre giornate che si disputeranno a mercato aperto.

La squadra di Dossena non sembra però risentirne, del resto la striscia di risultati utili aiuta a mantenere alta la concentrazione.

In ogni caso, il direttore sportivo Casella resta vigile, con l’obiettivo di regalare all’allenatore i rinforzi tanto attesi senza dover aspettare le ultime ore di trattative. In uscita i nomi più caldi restano quelli di Buchel e Radrezza, ma per adesso i sondaggi non si sono trasformati in vere e proprie trattative. È stato accostato alla Spal il centrocampista albanese Erald Lakti dell’Arzignano Valchiampo, però non sembra una pista attendibile.

Infine, nuove avventure in arrivo per due ex spallini. Leonardo Colucci guiderà il Bologna Primavera prendendo il posto di Claudio Rivalta, mentre bomber Gianmarco Zigoni sta per passare dal Taranto alla Clodiense. s.m.