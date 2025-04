Mirco Antenucci: Tributo della Curva Ovest e Sfida per la Salvezza con la Spal

Il momento più bello della gara contro il Pontedera è avvenuto prima del fischio d’inizio, quando la curva Ovest ha dedicato a Mirco Antenucci una coreografia da brividi. Una sorta di premio alla carriera a un giocatore che con la maglia della Spal ha scritto pagine indelebili, dalla promozione in serie A alla doppia salvezza nel massimo campionato.

Il Lupo di Roccavivara poi ha scelto la nostra città e la maglia biancazzurra per chiudere il proprio percorso da calciatore, indossando con orgoglio la fascia da capitano nel corso di due stagioni che hanno deluso le aspettative sue e della piazza. Ante7 però ha ancora una missione da compiere, perché non vuole certo appendere le scarpette al chiodo con una retrocessione in serie D.

Ringraziando il popolo biancazzurro per il tributo di domenica scorsa, Antenucci ha indicato senza indugi il traguardo da raggiungere ad ogni costo, remando tutti dalla stessa parte. "L’amore che mi avete fatto sentire dal primo giorno qui a Ferrara ad ora, a poche giornate dalla fine della mia carriera calcistica, ripaga di tutti gli sforzi fatti per cercare di essere competitivo sempre in 23 anni di professionismo. Fino alla fine – ha spiegato il capitano attraverso questo post su Instagram –. Dirvi grazie è riduttivo davvero, perché sarò sempre in debito con questa città, con voi tifosi speciali.

Perché essere tifosi è amare incondizionatamente la propria maglia a prescindere da tutto, come avete sempre dimostrato! Quello che avete fatto per me va fuori da ogni logica, non me lo sarei mai aspettato e lo porterò sempre con me come uno dei momenti più belli da custodire.

È stata una stagione molto al di sotto delle aspettative nostre e vostre, ma ora più che mai bisogna rimanere uniti e raggiungere l’obiettivo minimo ma che in questo momento è diventato vitale per tutti! Grazie ancora curva Ovest". Una curiosità: oltre ad essere per distacco il miglior marcatore della Spal con 11 reti, Antenucci è sceso in campo in 36 gare su 37 ufficiali (compresa la Coppa Italia) disputate nel corso della stagione dai biancazzurri, saltando solo quella di ritorno contro la Pianese per squalifica. Considerando i playout potrebbe quindi chiudere a quota 40, proprio come la sua età. Niente male.

s.m.