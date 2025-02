Oggi alle 15 turno delicato per i rossoneri contro la Pianese. Lucchese lunedì col Campobasso. Il Milan Futuro può sorpassare

Domani pomeriggio la Spal rischia di scendere in campo da terzultima in classifica. Già, perché oggi alle 15 a Piancastagnaio (provincia di Siena) il Milan Futuro farà visita alla Pianese, e in caso di vittoria sorpasserebbe Antenucci (foto) e compagni portandosi a +1. Per i rossoneri si tratta di una partita molto delicata, con la panchina di mister Bonera sempre più in bilico.

Ci sono altre due partite da seguire con attenzione, quelle che coinvolgono la Lucchese e il Campobasso, rispettivamente a +2 e +3 sulla Spal. I rossoneri scenderanno in campo lunedì prossimo allo stadio Porta Elisa contro il Perugia, altra squadra in grossa difficoltà. I molisani invece domani alle 19,30 ospiteranno la Ternana, che non può permettersi passaggi a vuoto per non perdere la scia della capolista Virtus Entella.

Oltre a Pianese-Milan Futuro, oggi il menù prevede altre due sfide interessanti: il lanciatissimo Pontedera riceverà il Carpi, mentre la Vis Pesaro ospiterà un Sestri Levante che ormai può solo puntare a evitare l’ultimo posto e restare in corsa per salvarsi attraverso i playout.