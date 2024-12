PRIMAVERA. Oggi la Coppa Italia. I biancazzurri sono attesi a Vinovo dalla Juventus

La Spal Primavera è reduce da due sconfitta di fila (contro Cittadella e Como), ma il bilancio della prima fase di campionato della selezione biancazzurra è assolutamente positivo. La squadra di Pedriali (foto Spal) è ancora in corsa anche in Coppa Italia Primavera, col successo maturato nel primo turno sul campo del Frosinone che ha spalancato alla Spal le porte di un secondo turno da urlo. Oggi alle 15 sul campo del centro sportivo di Vinovo (provincia di Torino) infatti i biancazzurri faranno visita alla Juventus nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. Il pronostico naturalmente è tutto per i padroni di casa che militano in Primavera 1 e disputano la Youth League, ma la Spal non ha alcune intenzione di scendere in campo per fare da sparring partner: "Sarà una sfida stimolante che dovremo affrontare senza paura e con grande coraggio – spiega mister Massimo Pedriali –. I nostri avversari hanno giocatori di indiscussa qualità, per questo dovremo essere tatticamente perfetti. Ho detto ai ragazzi di giocare con la massima serenità e tranquillità: non abbiamo nulla da perdere. Sarà un’opportunità importante per tutti i nostri giocatori di mettersi in mostra in un centro sportivo che ha visto crescere grandi talenti. Sono sicuro che daranno il massimo per onorare al meglio questa occasione". Designata anche la terna arbitrale: D’Eusanio della sezione di Faenza dirigerà l’incontro, coadiuvato dagli assistenti saranno Linari di Firenze e Decorato di Cosenza.