Scattata la prevendita per la trasferta di Pontedera. Oggi ripresa a porte aperte. Da verificare solo Ghiringhelli

Dopo la vittoria col Rimini, ieri mister Di Carlo ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che tornerà ad allenarsi oggi alle 14,45 al centro sportivo Fabbri. La seduta odierna sarà a porte aperte al pubblico, che quindi potrà osservare da vicino il primo allenamento settimanale di Antenucci e compagni. In via Copparo si attendono notizie sulle condizioni di Ghiringhelli, che nell’ultimo incontro ha lasciato il campo poco dopo la mezz’ora del primo tempo a causa di una botta al ginocchio. Per il resto – lungodegenti a parte – i biancazzurri stanno bene e c’è da scommettere che il successo coi romagnoli porterà in dote tanta energia ed entusiasmo nella marcia di avvicinamento alla gara in programma sabato prossimo alle 18,30 a Pontedera. La preparazione alla sfida coi granata proseguirà domani, giovedì e venerdì con tre sedute mattutine a porte chiuse prima della partenza per la Toscana. Intanto, è scattata la prevendita per Pontedera. I biglietti sono in vendita sul circuito Etes sia online che nei punti vendita abilitati.