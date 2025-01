Spal, col Perugia rientrano Awua e Bidaoui. Dossena valuta se tornare subito al 4-3-3

Che Spal vedremo alla ripresa del campionato contro il Perugia? Dopo la gara di Ascoli, mister Dossena ha manifestato pubblicamente l’intenzione di tornare al 4-3-3. Il problema è che al momento il tecnico non ha i giocatori necessari per sviluppare il proprio progetto tattico, proprio come nel girone di andata. Se non adottando soluzioni di emergenza, sperando che gli atleti al rientro dai vari infortuni non impieghino troppo tempo per ritrovare il ritmo partita.

In base all’eventuale utilizzo di Awua e soprattutto di Bidaoui – le uniche pedine finalmente recuperate – infatti lo staff tecnico deciderà se passare subito al 4-3-3 oppure confermare il 3-5-2 rinviando il cambio di assetto di almeno una settimana. Awua non gioca da due mesi ed è difficile che possa giocare dal primo minuto. Qualche possibilità in più ce l’ha Bidaoui, entrato negli ultimi minuti ad Ascoli dopo aver recuperato dall’infortunio.

Se l’allenatore puntasse sul marocchino, il tridente – seppur inedito – sarebbe cosa fatta con Bidaoui a destra, Antenucci al centro e Rao a sinistra. In caso contrario, avanti col 3-5-2 col capitano in coppia con Rao in attacco e conferma della linea mediana con Zammarini, El Kaddouri e D’Orazio. Mister Dossena aspetta con ansia il recupero degli altri infortunati e naturalmente l’arrivo dei rinforzi dal mercato di riparazione.

A questo proposito, tra oggi e domani il direttore sportivo Casella chiuderà la trattativa col Frosinone per Hamza Haoudi, che quindi arriverà a titolo definitivo e si metterà subito a disposizione del tecnico. Va detto però che la mezz’ala italo-marocchina non gioca da diversi mesi, quindi gli servirà un po’ di tempo per entrare in condizione.

Non si profilano acquisti imminenti negli altri ruoli, anche perché Enrico Piovanello come previsto andrà al Trapani e le altre piste al momento restano tiepide. Sul fronte infermeria, Bachini ha ripreso a correre però è ancora presto per sbilanciarsi sul suo pieno recupero. Lo stesso vale per gli altri infortunati: c’è tanta attesa soprattutto nei confronti di Karlsson, anche perché Antenucci non ha alcuna alternativa in attacco.

Il centravanti islandese però salterà di sicuro la gara col Perugia e probabilmente pure quelle successive con Lucchese e Sestri Levante. Con la speranza che gli esami strumentali previsti entro metà gennaio gli diano via libera per tornare in gruppo e nel frattempo la società di via Copparo colmi la lacuna ingaggiando un’ulteriore prima punta.

Stefano Manfredini