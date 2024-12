Spal in emergenza infortuni per la trasferta a Gubbio, solidarietà all'ospedale di Cona

La Spal si avvicina alla trasferta di Gubbio senza particolari novità provenienti dal centro sportivo Fabbri, dove mister Dossena in settimana ha recuperato soltanto Bassoli. Oltre agli acciaccati Arena e Polito, che comunque sono scesi in campo anche sabato scorso con la Vis Pesaro. La situazione quindi resta di piena emergenza, considerando che oltre alla lunga lista di infortunati – su tutti Awua e Karlsson – lo staff tecnico dovrà fare i conti con l’assenza degli squalificati Nador ed El Kaddouri.

VIVAIO. È un turno di campionato importante per la Spal Primavera, che oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri riceve la Reggiana in un derby molto sentito anche a livello giovanile. Per la squadra di Pedriali è anche l’occasione per provare a conquistare i tre punti che nelle ultime tre giornate per motivi diversi non sono arrivati. Per la cronaca, i biancazzurri sono settimi a 16 punti e i granata noni a quota 14.

Ecco il programma delle altre selezioni: Sasso Marconi-Spal (Juniores Nazionale, oggi alle 14,30), Vis Pesaro-Spal (Under 17, oggi alle 12,30), Spal-Gubbio (Under 16, oggi alle 17), Vis Pesaro-Spal (Under 15, oggi alle 13), Bologna-Spal (Under 14, domani alle 10).

SOLIDARIETÀ. In occasione delle festività natalizie, la Spal ha fatto visita ai piccoli pazienti nei vari reparti di pediatria dell’ospedale di Cona, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato Giulia OdV. Un momento di gioia e condivisione che ha visto la partecipazione di Awua, Bachini, Bidaoui, Camelio, Iglio, Karlsson e Sottini, che hanno portato numerosi doni per i bambini ricoverati.

Il direttore generale Carra ha commentato con emozione l’iniziativa: "È un grande piacere esser qui con una nutrita rappresentanza dello sport ferrarese a donare qualche sorriso a chi in questo momento è meno fortunato di noi. Spesso non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo nel vivere in salute il nostro quotidiano e occasioni come queste ce lo ricordano. Regalare a questi piccoli qualche ora del nostro tempo è un sentimento di felicità sia per noi che per loro".