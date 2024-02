Spal, marzo inizia con un tour de force. Tre gare in una settimana per dare una svolta

Dopo l’anticipo disputato venerdì con l’Arezzo, mister Di Carlo ha convocato la squadra al centro sportivo Fabbri sabato mattina. E c’è da scommettere che in via Copparo il tecnico ciociaro abbia ricordato ai propri giocatori che una squadra che lotta per non retrocedere non può permettersi un rendimento così altalenante. Di Carlo ha diretto la prima seduta settimanale, concedendo poi due giorni di riposo ad Antenucci e compagni che riprenderanno la preparazione domani. Dopo quattro partite ravvicinate l’allenatore di Cassino ha intuito che la Spal avesse bisogno di recuperare energie fisiche e soprattutto mentali in vista di un trittico destinato a pesare tantissimo nell’economia del campionato. Dal 3 al 10 marzo, nel giro di una settimana i biancazzurri infatti incroceranno il Sestri Levante in trasferta (a Vercelli), Torres e Rimini al Mazza. Dunque, prima lo scontro diretto fondamentale allo stadio Piola, dove si giocherà a porte chiuse, e poi due gare di fila nell’impianto di corso Piave nel quale i tifosi biancazzurri vogliono allontanare definitivamente lo spettro dei playout che invece ancora aleggia all’orizzonte. Dunque, tre partite che non risulteranno determinanti – alla fine della regular season poi mancheranno ancora sette giornate – ma che possono indirizzare il finale di stagione. Gare ravvicinate sono sinonimo di turnover, ma in questo caso Di Carlo tenderà innanzitutto ad affidarsi ai giocatori che gli offrono le maggiori garanzie. Naturalmente con alcune eccezioni, perché non si può certo pretendere – per esempio – che Antenucci giochi tre partite di fila dal primo all’ultimo minuto. La gestione del capitano è un tema importante in vista del finale di campionato, perché nelle ultime quattro gare è stato fin troppo evidente quanto sia prezioso il suo contributo. Ante7 ha fatto qualcosa di determinante in tutte le gare della nuova Spal di Di Carlo: gol contro Recanatese e Pescara, assist contro la Fermana e l’accelerazione che ha portato all’espulsione di Masetti contro l’Arezzo. Sono gli altri attaccanti a dover battere un colpo, da Petrovic a Zilli passando per Rabbi. I due nuovi acquisti non hanno ancora trovato la via del gol in biancazzurro, mentre il numero 11 è reduce da una prestazione da dimenticare sotto ogni punto di vista. Mister Di Carlo individuerà una coppia di punte titolari oppure continuerà con rotazioni sistematiche? Anche questo è un tema sul quale Di Carlo dovrà riflettere in vista del rush finale.