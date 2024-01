Spal, mercato congelato col derby. C’è il Cesena aspettando il centravanti

Come la settimana scorsa, il mercato della Spal viene congelato in vista della gara di campionato. Con l’obiettivo di lasciare più serena possibile la squadra di Colucci in un momento delicato della stagione, peraltro alla vigilia di un derby con la prima della classe. Questo non significa che in realtà il direttore tecnico Fusco non stia lavorando per sferrare il secondo colpo di questa sessione, per distacco il più atteso dai tifosi biancazzurri. Stiamo naturalmente parlando del centravanti chiamato a colmare le lacune che si sono registrate dall’inizio della stagione, un giocatore prevedibilmente forte fisicamente e con la personalità necessaria per guidare l’attacco della squadra di Colucci. Con tutta probabilità arriverà all’inizio della prossima settimana, quindi in tempo utile per disputare lo scontro diretto con la Juventus Next Gen. Nel frattempo, ieri la società di via Copparo ha prolungato il contratto di Alessandro Tripaldelli fino al 30 giugno 2026. Il terzino sinistro era in scadenza, ma a differenza di quanto accaduto con Raffaele Celia (ceduto a titolo definitivo all’Ascoli nei giorni scorsi) l’accordo per proseguire il matrimonio è stato raggiunto senza problemi.

Anzi, a quanto pare è stato proprio Tripaldelli a spingere per trovare una soluzione condivisa, riducendosi l’ingaggio di circa il 50% rispetto al contratto precedente. Va detto che il numero 33 era arrivato a Ferrara nell’estate 2021 dopo aver effettuato un percorso molto importante, con settore giovanile nella Juventus, diversi gettoni collezionati in serie A con le maglie di Sassuolo e Cagliari, oltre ad aver effettuato tutta la trafila nelle nazionali di categoria (fino all’Under 21). A Ferrara non ha rispettato le aspettative, evidenziando limiti diffusi soprattutto in fase difensiva. Tripaldelli quindi si è reso conto di avere un ingaggio troppo pesante per i parametri della serie C, accettando senza problemi un accordo al ribasso col l’obiettivo di rilanciarsi in biancazzurro. Tanto più che senza la concorrenza di Celia adesso diventerà lui il punto di riferimento assoluto sulla fascia sinistra. Con la speranza che questa firma possa rappresentare un nuovo inizio per Tripaldelli, chiamato a dimostrare ai tifosi spallini di poter finalmente recitare un ruolo da protagonista. Infine, si registra l’interessamento del Torino per Fabio Parravicini, del quale però la Spal non ha intenzione di privarsi facilmente. Il centrocampista – nel giro della Nazionale italiana Under 19 – fatica ad imporsi nella squadra di Colucci, ma è considerato uno dei principali talenti della sua età e sarebbe un peccato lasciarlo partire prima della sua definitiva esplosione.