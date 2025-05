Spal-Milan Futuro: Stadio Mazza verso il tutto esaurito per la sfida salvezza

C’è chi si spinge a pronosticare che verrà toccata quota 10mila presenze, un numero che dopo un campionato del genere mette letteralmente i brividi. Quel che è certo è che la squadra di Baldini avrà la possibilità di giocare la partita che vale una stagione contro il Milan Futuro in uno stadio Mazza traboccante di passione, col popolo biancazzurro pronto a tutto per spingere la Spal verso la salvezza. Ieri sono stati staccati altri 1.200 biglietti, aggiornando il dato complessivo a 8.768. Sono appena 38 i tagliandi acquistati nel settore ospiti, un numero che – in un contesto come quello della serie C nel quale si profila la partecipazione di altre squadre B nei prossimi anni – deve fare quantomeno riflettere. Al contrario, la curva Ovest è praticamente sold out: risultano 4.235 i posti occupati su un totale di 4.250. Negli altri settori di tribuna e gradinata invece resta una disponibilità maggiore.

La prevendita proseguirà senza sosta anche oggi presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna e online, oppure presso lo Spal Point del centro commerciale Le Mura e allo Spal Store di via Mazzini. Ma oggi apriranno i battenti anche i botteghini dello stadio che osserveranno i seguenti orari: corso Piave dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 20,45; via Cassoli dalle 17 alle 20.

Considerando l’elevata affluenza, per evitare lunghe code all’ingresso dell’impianto la società biancazzurra consiglia ai tifosi di raggiungere in anticipo i cancelli che verranno aperti alle 18,30.

