Spal, niente gol dell’ex: Karlsson salta la Vis. Domani Dossena ritrova solo Arena in difesa

Si profila l’ennesima gara da giocare in piena emergenza per la Spal, che continua ad avere l’infermeria sold out. L’unica vera e propria buona notizia che arriva da via Copparo è il pieno recupero di Arena, che ha convissuto con l’infortunio al flessore per un mese e mezzo e ora è finalmente pronto a rientrare. Il difensore pugliese si era fatto male nel corso del riscaldamento del match col Pescara, quando è stato sostituito da Nador che da quel momento è diventato un punto fermo della retroguardia biancazzurra. Un infortunio che era stato sottovalutato, perché 11 giorni dopo Arena è stato schierato dal primo minuto contro la Pianese avvertendo nuovamente una fitta al flessore.

A quel punto, il numero 23 si è dovuto fermare più a lungo – per cinque gare di fila –, ma adesso scalpita per riprendere il proprio posto. È un rientro provvidenziale quello di Arena, anche perché Bassoli non ha ancora recuperato dall’affaticamento che lunedì scorso lo ha costretto a restare in panchina sul campo del Pontedera e resta in forte dubbio per la partita di domani con la Vis Pesaro. Dunque, se Arena sarà considerato pronto per giocare dal primo minuto potrebbe prendere il posto di Polito sul centro-destra della difesa a tre, con Nador e Bruscagin a completare la linea. Altrimenti toccherà ancora a Polito, che allo stadio Mannucci ha fatto comunque meno peggio dei suoi compagni di reparto. Oltre ad Arena, sta lavorando a pieno regime al centro sportivo Fabbri anche Ntenda, che comunque per un motivo o per l’altro non scende in campo da oltre due mesi e non è esattamente una prima scelta per mister Dossena.

Tutti gli altri quindi sono destinati a restare ancora ai box, da Fiordaliso a Bachini, passando per Iglio, Bidaoui, Awua, Camelio, Kane, Parravicini, l’ex Karlsson e Sottini. Oltre naturalmente a El Kaddouri che ha rimediato due giornate di squalifica e tornerà a disposizione soltanto venerdì 20 dicembre ad Ascoli, nella prima giornata del girone di ritorno. Non si prevedono cambiamenti negli altri reparti, con Buchel e Radrezza che si contendono una maglia in una linea mediana che ha in Zammarini e D’Orazio i punti fermi, e Rao e Antenucci chiamati a cantare e portare la croce in attacco per la quarta gara di fila. Nelle prime tre le cose erano andate benissimo, mentre a Pontedera hanno steccato come il resto della squadra. La prestazione della Spal allo stadio Mannucci è stata da censura, ma giocare a tempo indeterminato senza ricambi sta iniziando a logorare i superstiti.

Stefano Manfredini