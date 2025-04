Spal: Paghera e Bidaoui tornano in gruppo, Gauzolino arbitra contro Pontedera

Nel secondo allenamento settimanale della squadra di Baldini si è rivisto in gruppo – seppur in maniera parziale – Paghera (nella foto). Il centrocampista arrivato a gennaio dal Brescia ha alternato lavoro individuale e quello coi compagni lanciando segnali incoraggianti. Sembra da escludere la possibilità di vederlo in campo dal primo minuto sabato contro il Pontedera, però Paghera dovrebbe tornare nella lista dei convocati. Buone notizie pure per Bidaoui, che si allena con la squadra, anche se non giocando da una vita difficilmente sarà utilizzato contro i granata. L’allenatore comunque ha ancora un paio di giorni per effettuare le proprie scelte: oggi e domani la squadra si allenerà al centro sportivo Fabbri alle 15,30.

Intanto, per dirigere l’incontro tra Spal e Pontedera, in programma sabato alle 17,30 allo stadio Mazza, è stato designato Simone Gauzolino della sezione di Torino, che aveva arbitrato proprio in corso Piave la sfida fra i biancazzurri e la Virtus Entella (terminata con la vittoria della squadra di Chiavari con un gol per tempo).

L’arbitro Gauzolino sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia, Paolo Cozzuto di Formia e dal quarto ufficiale Domenico Petraglione di Termoli. Infine, prosegue la prevendita dei biglietti presso la rivendita autorizzata Ticketone L’Angolo della Fortuna e online, oltre allo Spal Point del centro commerciale Le Mura e allo Spal Store di via Mazzini. Il giorno della partita (sabato) saranno attive anche le biglietterie dello stadio Mazza, quella di corso Piave dalle 12 alle 18,15 e quella di via Cassoli dalle 15 alle 17,30.

Il cambio nominativo sui biglietti è concesso, inoltre i residenti della provincia di Ferrara non possono acquistare il tagliando per il settore ospiti e non sono previste restrizioni per i residenti della provincia di Pisa.

s.m.