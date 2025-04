Spal pareggia a Sassari: fermata la Torres, ma la classifica resta critica

La Spal pareggia largo a Sassari, sul campo che storicamente le dice meglio di tutti, visto che non vi ha mai perso in nove viaggi. E ferma la Torres terza in classifica, che aveva sconfitto già all’andata per 1-0, conquistando il quinto clean sheet del suo campionato, dato che spiega la sua precaria classifica. Paradossalmente però da quella che è forse la sua migliore gara esterna di stagione la Spal ricava solo spinta morale, perché per il gioco sviluppato e le occasioni create, questi suonano più come altri due punti persi, che non come un punto conquistato.

E la classifica peggiora, perché a parità col Milan Futuro la squadra di Baldini è terz’ultima, avendo perso - con Dossena in panchina - entrambi gli scontri diretti. Così le consolazioni giungono dalla prestazione (che marca il terzo risultato utile nelle ultime quattro trasferte in cui la Spal ha perso solo a Pineto su autogol), e dall’aver allontanato di un altro punto l’ultimo posto del Legnago, ora a -5: le ultime tre giornate serviranno soltanto a stabilire chi a parità di risultati si salverà nel probabile playout tra Spal e Milan, visto che ora la sest’ultima piazza è anche matematicamente irraggiungibile. Resiste solo la teorica, fievole speranza di tre vittorie che servano a saltare la Lucchese e il Milan e a lasciare il Sestri Levante a -9, ma come ben si capisce, si tratta solo di improbabilissima ipotesi (con le sazie Ascoli, Perugia e Carpi i liguri hanno davanti un bellissimo calendario). A meno che non salti in aria la società toscana.

Per la cronaca, nelle ultime due giornate Spal e Milan si scambieranno gli avversari Vis Pesaro e Gubbio, mentre la prossima mette in calendario Spal-Pontedera - coi toscani ora in lizza per i playoff - e Milan Futuro-Ternana. A Sassari, molto anche grazie a un centravanti finalmente centravanti che aiuta la squadra a salire e giocare, la Spal ha giocato meglio della Torres che ha avuto solo una breve fiammata per tempo e ha creato di più. Ma se Rao si divora 4 gol come quelli che ha mancato dal suo ingresso in campo, addio tre punti. Sarebbero serviti non poco: ora la rincorsa al quartultimo posto riparte a handicap.