Spal Primavera cerca riscatto contro Albinoleffe: obiettivo interrompere il digiuno di vittorie

Otto gare di fila senza vittorie non hanno rovinato la classifica della Spal Primavera, ancora brillantemente sesta nel secondo campionato nazionale di categoria. Peraltro in un girone che comprende anche club di serie A come Parma, Como e Venezia. Un dettaglio da non sottovalutare, soprattutto se si considera che mister Pedriali (nella foto) per lunghi tratti della stagione non ha potuto contare su tutti gli effettivi della propria rosa. Otto partite consecutive senza successi però cominciano a pesare, per questo i biancazzurri vogliono interrompere il digiuno prima possibile.

Magari oggi alle 15 a Cologno al Serio (provincia di Bergamo), dove al centro sportivo Facchetti affronteranno l’Albinoleffe. Si profila una gara equilibrata, contro i bergamaschi che occupano la decima posizione ma hanno appena tre punti di distacco dalla Spal e meditano di compiere l’aggancio. La graduatoria è cortissima, ma la squadra di Pedriali vuole difendere coi denti questo sesto posto di prestigio.

Ecco il resto del menù del vivaio biancazzurro: Spal-Sasso Marconi (Juniores Nazionale, oggi alle 15), Spal-Medicina (Under 14, oggi alle 17,30), Arzignano-Spal (Under 17, domani alle 14,30), Spal-Lucchese (Under 16, domani alle 15), Arzignano-Spal (Under 15, domani alle 11,30). La Spal Under 17 è prima in coabitazione col Vicenza, la selezione Under 16 di Schiavon comanda il girone a +8 sul Vicenza, mentre la Spal Under 15 occupa il sesto posto in classifica.