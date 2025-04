Spal Primavera sfida Feralpi Salò per ritrovare la vittoria: il programma delle giovanili

Battere il fanalino Feralpi Salò e ritrovare una vittoria che manca da sette giornate. È questa la missione della Spal Primavera, che oggi alle 15 al centro sportivo Fabbri ospita i gardesani, alla disperata caccia di punti salvezza. Nonostante la flessione, la squadra di Pedriali occupa un brillante sesto posto in classifica, ma i biancazzurri non possono permettersi di accontentarsi e devono puntare a un finale di stagione da protagonisti.

Ecco il resto del programma delle gare delle selezioni giovanili spalline: Piacenza-Spal (Juniores Nazionale, oggi alle 14,30), Spal-Reggiana (Under 14, oggi alle 17,15), Spal-San Marino Academy (Under 17, domani alle 14,30), San Marino Academy-Spal (Under 16, domani alle 12), Spal-San Marino Academy (Under 15, domani alle 12).

Intanto, in campo femminile l’Accademia Spal si sta preparando in vista della venticinquesima giornata del campionato di serie C, in programma domani alle 15,30 a Vigarano Mainarda contro il Chieti. Mister Leo Rossi deve fare i conti con diverse defezioni, dalle infortunate Pacella e Pini alle squalificate Paladini e Salimata. In classifica attualmente le biancazzurre sono quinte a -2 dal Trento e +6 sulla Jesina.

Ecco invece il programma delle selezioni giovanili spalline femminili: Portuense-Spal (Under 10, oggi alle 15), X Martiri-Spal (Under 12, oggi alle 16,30), Spal-Reggiana (Under 17, oggi alle 15,30), Accademia Spal-Original Celtic Bhoys (Under 19, oggi alle 17,30), Ethica Ludis-Spal (Under 13, domani alle 15,30).

PREVENDITA. Oggi alle 19 chiude la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Sanna di Sassari. Il prezzo del tagliando è di 12 euro, a cui si aggiungono 1,50 euro di diritti di prevendita. I biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket, sia online sul sito ufficiale che presso i punti vendita fisici autorizzati.