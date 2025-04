Spal-Torres: Molina brilla, Rao spreca, Baldini azzecca la strategia

GALEOTTI 6. Al rientro, si fa saltare dal primo cross e poi è a lungo inoperoso. Ma salva il risultato sulla punizione di Masala.

BRUSCAGIN 6. Non senza qualche sbavatura, se la cava benino da centrale di destra nel 3-4-3 di Baldini.

ARENA 6,5. Torreggia bene in area e imposta anche decentemente, al ritorno dopo l’infortunio. Ha un’occasione dal dischetto e la calcia in cielo.

FIORDALISO 6. Come Bruscagin, sulla sinistra.

CALAPAI 6. Sufficiente su Liviero. Dopo Guiebre gli va via, ma lui è acciaccato ed esce.

AWUA 6. Decoroso, al netto della solita persa che nel primo tempo regala un contropiede alla Torres. Corre e intercetta sforzandosi di partecipare. Va anche al tiro, potente ma impreciso.

NADOR 6. Interpreta bene il ruolo di magnete di centrocampo, caracollando nel suo stile ma costruendo e perdendo meno palloni di altre volte. Decisamente meglio che in difesa.

MIGNANELLI 5. Non imposta bene, soffre Varela e calcia male anche i corner, tutti bassi sul primo palo e facile preda degli avversari. E’ il più impiegato e forse è stanco.

PARIGINI 5. Per correre e mettercene ce ne mette, ma le sue iniziative non hanno mai sbocco utile.

MOLINA 6,5. Non si parla certo di un fenomeno, ma se ci si chiede a cosa serva un 9 quando non fa gol, il suo di Sassari è un piccolo manuale. Lotta, sgomita, riconquista, ma costruisce anche per i compagni e ci ci infila pure una nota… bastarda. Non è fulmine nel concludere, quello no.

SPINI 6. La sua migliore nella Spal. Niente di che, ma è vivo, ha iniziativa, recupera in difesa. Peccato sia fisicamente leggero e facile da spostare, e privo di potenza nel tiro.

RAO 4. Entra a mezz’ora dalla fine, ha 4 palle gol di cui 2 enormi, e se le divora tutte. La Spal poteva vincere. Irriconoscibile, nel girone di ritorno.

ZAMMARINI 6. Si mette su Guiebre e fa il terzino. Dura, ma non si sottrae.

ANTENUCCI e D’ORAZIO ng. Entrano all’88’.

ALDI 5. Nega alla Spal un rigore clamoroso.

BALDINI 6,5. Opta per mettersi praticamente a specchio con la Torres e questa volta ha ragione.

Mauro Malaguti