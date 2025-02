Spal Ferrara, la Virtus Entella rovina il debutto a mister Baldini

Ferrara, 9 febbraio 2025 – Bastano otto minuti alla Virtus Entella per liquidare la prima Spal di mister Baldini, che accorcia le distanze a tempo scaduto con Parigini quando ormai è troppo tardi per recuperare.

È un ko che poteva essere messo in conto quello sul campo della capolista, ma che pesa parecchio per la classifica (ora Antenucci e compagni sono quartultimi) e per le conseguenze in termini di assenze (domenica prossima col Rimini mancheranno gli squalificati Awua, D'Orazio e Molina, oltre all'infortunato Paghera) che porta con sé.

Nel giorno del proprio debutto sulla panchina biancazzurra, l'allenatore toscano sceglie una formazione ultra-offensiva con tre attaccanti centrali in campo tutti insieme. Il modulo è il 4-3-1-2, con Antenucci chiamato ad agire alle spalle di Karlsson e Molina. Per il resto, al centro della difesa viene rilanciato Bruscagin, mentre in linea mediana c'è spazio per Zammarini, Paghera e Awua.

La partenza della Spal è un vero e proprio choc, con l'uno-due della Virtus Entella che mette al tappeto la squadra di Baldini e indirizza la partita. Al 5' un errore grossolano di Bruscagin spiana la strada a Casarotto che prima calcia addosso a Galeotti e poi appoggia in fondo al sacco. Tre minuti più tardi sul cross dalla destra di Karic è Castelli ad arrivare per primo sulla palla anticipando nettamente Calapai per il gol del raddoppio. La reazione della Spal è affidata ad Antenucci che colpisce il palo.

Nella ripresa la Virtus Entella resta in inferiorità per l'espulsione di Karic, ma pochi minuti dopo anche Molina rimedia un cartellino rosso. E la rete di testa in pieno recupero del nuovo entrato Parigini serve soltanto ad alimentare la frustrazione e la preoccupazione per la terza sconfitta di fila. s.m.