Spal-Vis Pesaro: Dossena cerca riscatto dopo la sconfitta a Pontedera

"Si può perdere sul piano sportivo, ma non si possono mai perdere la faccia e la dignità: dobbiamo fare mea culpa per ciò che è successo a Pontedera". Parte dalla brutta figura maturata in terra toscana lo scorso lunedì, mister Andrea Dossena, per presentare la sfida che oggi vedrà opposta la Spal alla Vis Pesaro. Piazza e tifosi chiedono una reazione dopo il ‘pokerissimo’ subito appena cinque giorni fa, che di fatto ha cancellato – per le proporzioni della sconfitta e l’atteggiamento visto in campo – la striscia di tre successi consecutivi raccolti in precedenza dai biancazzurri.

"Una sconfitta del genere può capitare una volta ogni due anni, ma il modo in cui è maturata non rispecchia i nostri valori – le parole del tecnico spallino –. Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla partita, non vincendo contrasti e arrivando sempre tardi sulle seconde palle. Quando abbiamo iniziato a giocare, lo abbiamo fatto in modo troppo prevedibile, insistendo centralmente e trascurando le corsie esterne. Nel secondo tempo gli errori si sono ripetuti: perdere ci può stare, ma uscire dal campo in quel modo è inaccettabile.

Il primo responsabile sono io, avrei dovuto farmi sentire ancora di più per mantenere alta la concentrazione. Stiamo dimostrando una certa fragilità mentale e dobbiamo lavorare per limitare queste crepe. L’unica strada che conosco è continuare a lavorare e spingere per migliorare, ognuno nei propri limiti".

L’infermeria però è ancora piena in casa spallina, e Dossena aggiorna sulla situazione degli acciaccati e di chi oggi, sicuramente, non prenderà parte alla partita: "Arena torna tra i convocati dopo una lunga assenza, così come Ntenda. Awua sta accelerando il recupero, mentre Karlsson è ancora indietro dopo il terzo infortunio al polpaccio avuto in stagione. Bachini inizierà a correre solo dopo Natale. Sarà assente Bassoli, che per noi è un giocatore importante per la personalità che mette in campo e la capacità di elevare il livello dei compagni.

Il calcio ci dà immediatamente l’opportunità di riscatto: abbiamo la fortuna di poter dimostrare subito di avere il carattere e la personalità che finora abbiamo mostrato solo a tratti". Al di là delle vittorie e delle sconfitte, il pubblico biancazzurro ha sempre chiesto una squadra capace di lottare su ogni pallone e di mettere in campo l’atteggiamento giusto: a Pontedera tutte queste cose non si sono viste, e oggi la Spal deve dare una risposta alla propria gente per non ripiombare nell’ennesima spirale negativa.