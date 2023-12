Tacopina: "Non fuggo davanti ai problemi": "Faremo di tutto per salvare questa stagione"

Joe Tacopina non ha alcuna intenzione di lasciare il timone della Spal. Il presidente lo ha affermato con forza nel corso dell’intervento che ha effettuato mercoledì sera al Teatro Comunale davanti ad una platea composta da sponsor e partner del club biancazzurro, ringraziati apertamente per il sostegno garantito nonostante la retrocessione. Tacopina ha infatti spiegato che è stata registrata una sostanziale conferma degli accordi commerciali esistenti, aggiungendo che è facile essere sponsor di una società che viaggia col vento in poppa, mentre non lo è affatto quando il club che si è deciso di sostenere attraversa delle difficoltà. Non è mancato un passaggio sulla delusione che sta provando per la partenza negativa della Spal in campionato, decisamente al di sotto delle aspettative, soprattutto considerando la somma investita per allestire la rosa. Joe però ha assicurato di essere fiducioso sul fatto che la squadra di Colucci possa riprendersi dando una svolta alla stagione. Tacopina ha proseguito ricordando ai presenti che da quando è tornato a Ferrara sta effettuando numerose riunioni con la dirigenza per cercare la soluzione dei problemi emersi dall’inizio del campionato.

Precisando che la società di via Copparo non ha alcun problema di natura economica. Anzi, Tacopina è rimasto colpito ed esterrefatto da quello che periodicamente emerge in ambienti estranei al club, nei quali alcune persone mettono in dubbio la solidità finanziaria della Spal. A questo proposito, il presidente ha ricordato che dal giorno del suo arrivo sono stati investiti più di 27 milioni, destinati non solo alla prima squadra, ma anche allo sviluppo del settore giovanile, delle infrastrutture e di una serie di iniziative di carattere sociale attraverso Spal Foundation. Tornando al punto principale del suo intervento, Tacopina ha dichiarato di non essere una persona che fugge dai problemi o si tira indietro davanti alle difficoltà, quindi non ha intenzione di lasciare la società di via Copparo, né di disimpegnarsi. Anzi, ha assicurato di essere determinato a portare avanti il suo progetto, anche per le persone che lo sostengono, dagli sponsor ai dipendenti del club. In chiusura, ha spiegato che il successo è fantastico, ma le cadute portano in dote lezioni che sulla cresta dell’onda non si imparano, promettendo che quello che è stato costruito non andrà perso. Alle parole però adesso dovranno seguire i fatti, nella fattispecie nuovi investimenti nel mercato di gennaio, perché con la classifica della squadra di Colucci non è il caso di scherzare.

Stefano Manfredini