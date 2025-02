Tre partite da titolare su tre per lui da quando è in Sicilia, con una vittoria e due pareggi. Lo sfogo di Buchel: "A Messina un’aria diversa»

Lontano da Ferrara, Marcel Buchel ha ritrovato la felicità. Sono parole che non faranno piacere ai tifosi della Spal quelle pronunciate dal centrocampista del Liechtenstein a ‘Contropiede’, trasmissione della tv Tcf e riprese da Messina Sportiva. "È stato il direttore Roma a convincermi a venire a Messina, è stato molto bravo – ha confessato Buchel –. Venivo da un periodo negativo a Ferrara, non dal lato sportivo ma umano: avevo quindi bisogno di gente che mi facesse tornare il sorriso e la voglia di giocare a calcio. Ho pensato di poterlo fare al Sud nel migliore dei modi. Sapevo che la situazione a Messina non era facile, però da quando sono arrivato ho respirato molta più positività rispetto a dov’ero prima. Avevo voglia di dimostrare: giocavo poco e mi allenavo poco, alla fine ero sempre sul mercato.

So cosa posso dare, devo lavorare ancora per arrivare al 100%, ma sicuramente posso farlo a Messina nel migliore dei modi e sono contento di aver accettato questa sfida".

L’avventura di Buchel alla Spal è durata un anno, dall’11 gennaio 2024 al 21 gennaio 2025, quando dopo aver rifiutato numerose proposte – a partire da quella del Foggia – ha deciso di trasferirsi al Messina.

Nel club siciliano – terzultimo in classifica nel girone C di Lega Pro a quota 24 punti, come la Spal – il centrocampista classe 1991 ha trovato la continuità che a Ferrara non aveva avuto, quantomeno in questa stagione.

Tre partite da titolare su tre per Buchel nel Messina, che col nazionale del Liechtenstein in cabina di regia non ha più perso (una vittoria e due pareggi). In ogni caso, stando alle dichiarazioni rilasciate, Buchel se n’è andato col dente avvelenato.

SPAL FEMMINILE. Un grave lutto ha colpito il settore femminile della Spal. Nei giorni scorsi è scomparsa Elisabetta Antiga, moglie del responsabile Mauro Rotondi e mamma di Enrico e Martina, quest’ultima atleta del vivaio spallino. Il club biancazzurro ha chiesto il rinvio di tutte le gare del settore giovanile femminile e un minuto di silenzio prima del prossimo match della prima squadra di Leo Rossi.

Intanto, nei giorni scorsi Virginia Gidoni, Gaia Loberti e Nicole Plechero hanno risposto alla convocazione di mister Gieri in vista del Torneo delle Regioni 2025. Le Serenissime Under 15 invece hanno dominato il triangolare di qualificazione per la fase finale del Torneo delle Regioni, che si disputerà a Tirrenia domenica prossima.

s. m.