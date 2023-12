Una rete che pesa tanto per la giovane punta. Rabbi, gioia a metà: "Volevo tre punti. Faremo di tutto per battere l’Olbia»

Simone Rabbi si è sbloccato. L’attaccante bolognese aveva segnato una rete – peraltro bellissima – in Coppa Italia col Sestri Levante nel giorno del debutto di mister Colucci sulla panchina della Spal, ma in serie C era ancora a bocca asciutta. E in campionato non segnava da esattamente un anno, quando i biancazzurri espugnarono Parma con una sua rete. Stavolta il gol di Rabbi non è bastato per conquistare i tre punti, ma la prestazione della punta lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Curiosamente, Rabbi è stato schierato come unica punta come fece mister De Rossi quel giorno al Tardini: in quella circostanza l’esclusione a sorpresa fu quella di La Mantia, stavolta quella di Antenucci. "È un gol che cercavo da tanto tempo – spiega l’attaccante della Spal –. Volevo sbloccarmi, ma sinceramente speravo che questa rete potesse regalare alla squadra la vittoria, invece non siamo riusciti ad ottenerla e ci dispiace tanto. Il successo ci sarebbe servito per aumentare la fiducia e il coraggio di osare di più, oltre ad essere un premio per il lavoro che stiamo facendo. Stavamo facendo una partita ordinata, e questo è un aspetto importante. Nella ripresa poi siamo riusciti a renderci più pericolosi in attacco: anche dopo il gol realizzato abbiamo creato diverse occasioni ed il principale rammarico deriva proprio dal fatto che il pareggio del Pineto sia arrivato nel nostro momento migliore. Vogliamo la vittoria e faremo di tutto per conquistarla nell’ultima gara di andata con l’Olbia".

