Una targa celebrativa ai due giornalisti storici biancazzurri. Malaguti e Sovrani premiati. Mezzo secolo al seguito della Spal

Mezzo secolo al seguito della Spal, in ogni angolo d’Italia. Mauro Malaguti e Alessandro Sovrani hanno dedicato una vita al club biancazzurro, del quale si sono occupati in radio, televisione e sui quotidiani con professionalità e passione smisurata rispettivamente dal 1974 e 1977. Ieri i due giornalisti hanno ricevuto una targa e una maglia celebrativa dall’assessore Francesco Carità. Qualche curiosità che li riguarda: Malaguti iniziò nel 1974 nella Gazzetta di Ferrara, per poi passare alla Rei (Radio Estense Informazioni) nel 1976 e a Il Resto del Carlino nel 1989. Sovrani invece cominciò nel 1977 a Radio Base Moreno prima del passaggio alla Rei, e detiene un record imbattibile: da gennaio 1987 a oggi, ha saltato soltanto tre gare della Spal!