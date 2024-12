Vista dagli altri. Squadra irriconoscibile. La reazione? Tardiva

Uno Spezia ’irriconoscibile’ quello visto in azione a di Bari nella disamina della stampa nazionale. Per la Gazzetta dello Sport "fatta eccezione il risveglio tardivo nell’ultimo quarto d’ora (palo di Pio Esposito), gli uomini di D’Angelo non sono mai stati all’altezza della propria classifica. Nella ripresa il tecnico ha provato a rientrare in partita con i cambi, ma per lo Spezia non era proprio giornata". La Gazzetta parla dello Spezia nelle due pagine di ’Opinioni’ dove nella rubrica ’Il commento’ Filippo Di Chiara afferma che "vive un momento di appannamento". Tuttosport riferisce di "uno Spezia irriconoscibile, con poche idee e poco propositivo". Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di "Spezia irriconoscibile con una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti, centrocampo fragile, attaccanti mai veramente pericolosi. Ha pesato l’assenza di Hristov ma anche alcune scelte dettate dal turnover non sono sembrate azzeccate". Sulla Repubblica questo l’inizio di articolo: "Finisce male a Bari un 2024 che sarà comunque ricordato in modo molto positivo per lo Spezia e, non a caso, i 200 tifosi bianchi hanno continuato a sventolare le loro bandiere anche dopo il triplice fischio finale. Squadra apparsa stanca, imprecisa e anche sfortunata nei due episodi decisivi. Prova non brillante". Pagelle: nessuno fra le Aquile arriva al 7, la Gazzetta spende qualche parola per il subentrato Candelari che "si è messo in evidenza" e gli viene assegnato un 6,5, stesso voto guadagnano Degli Innocenti e Pio Esposito sul Corriere.

Andrea Catalani