Spalletti apre ai giovani. Tonali c’è, Jorginho no. Brescianini è la sorpresa

L’atteso (e scontato) ritorno a distanza di un anno di Sandro Tonali che ha appena terminato di scontare la squalifica per calcioscomesse, la prima chiamata per Caleb Okoli (difensore del Leicester) e Marco Brescianini (centrocampista Atalanta), una nuova chance per Moise Kean (assente dal novembre del 2023) ma anche tante esclusioni eccellenti, da Jorginho a Cristante, da Mancini a Chiesa, da Darmian ad Acerbi fino a El Shaarawy. Due mesi dopo l’eurofiguraccia in Germania e la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale contro la Svizzera, ecco le nuove scelte rivoluzionarie di Luciano Spalletti in vista del doppio impegno dell’Italia in Nations League contro Francia (6 settembre al Parco dei Principi di Parigi) e Israele (9 settembre sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest).

Ventitrè i calciatori convocati dal ct azzurro (ma Bastoni è a rischio dopo l’infortunio di ieri sera), con un ribaltone annunciato che viene confermato scorrendo la lista dei presenti (e soprattutto degli assenti). Se da una parte non sorprende il forfait dell’interista Barella (accordo fra il ct e il club per permettere al giocatore di sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento programmato di carattere otorino causato da problemi di sinusite) fanno rumore non solo le mancate conferme di alcuni “senatori“ ma pure la nuova bocciatura per lo juventino Locatelli che resta a casa come l’esterno Orsolini del Bologna.

Al raduno di domani sera nel quartier generale di Coverciano non ci saranno neppure gli infortunato Scalvini, Zaniolo e Scamacca così come dovrà attendere l’attaccante Lucca che sembrava il primo candidato a sostituire il bomber dell’Atalanta. "Non siamo così deboli come ci vogliono far passare - rassicura il ds Gigi Buffon a margine dei sorteggi di Montecarlo –. Una dozzina di giocatori che abbiamo hanno fatto finali di Champions e vinto in Europa. Se ci sono questi calciatori non sei una Nazionale modesta, ma forte. E abbiamo preso il migliore allenatore nella piazza. Quello che è successo all’Europeo dispiace per il modo. Dobbiamo lavorare su questo, non su un discorso tecnico o tattico. E cercare di far dare ai giocatori il 100%. In linea di massima l’idea del ct è quella di portare avanti un bel blocco. Sono giocatori che hanno dei valori".

Dopo le due trasferte di settembre, a ottobre spazio alle prime due gare casalinghe: giovedì 10 ottobre Italia-Belgio si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, mentre lunedì 14 ottobre contro Israele allo Stadio Friuli di Udine. Giovedì 14 novembre visita al Belgio a Bruxelles per chiudere domenica 17 novembre a Milano con la Francia.

I convocati. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).