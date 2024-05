Spalletti e gli alleati. "Gasperini ci ha aiutato a far crescere Scamacca»

Mentre il Napoli lavora ad un ex ct come Antonio Conte per la prossima panchina, l’uomo che ora sta seduto su quella dell’Italia dopo aver portato i partenopei ad un’impresa ieri si è goduto il Premio Cesarini (con l’altro ex ct Arrigo Sacchi in platea), ma non ha potuto fare a meno di pensare a quanto sia cambiata la vita del Napoli in un solo anno. Perché i 53 punti con cui la squadra ha chiuso la stagione sono ben 41 in meno rispetto all’Inter campione d’Italia, ma anche solo col Napoli dell’anno scorso il confronto è impietoso (90): "Sono rimasto sorpreso dalle mancata qualificazione alle Coppe da parte del Napoli, che ha una grande squadra, con grandi calciatori, con una rosa di grandissimo livello. Non so cosa sia successo, chiaro che cambiare tre allenatori crea qualche problema", ha detto il ct ieri a Jesi.

"Conte? E’ un allenatore esperto, non so altro", ha detto a Sky Sport, poi ha fatto i complimenti alle altre squadre italiane: "Quest’anno si sono viste tante cose fatte bene. Complimenti a Bologna, Atalanta, Roma, all’Inter che ha vinto lo scudetto meritatamente facendo vedere ottime qualità. Ho visto cose interessanti anche in serie B, mi dispiace per la retrocessione del Frosinone perché ha lavorato molto bene, ma anche Empoli e Udinese meritano comunque di stare ad alti livelli", ha proseguito Spalletti, che peraltro a Udinese ed Empoli è legato da ricordi personali.

Il ringraziamento all’Atalanta è doppio: "Scamacca? Non sono sorpreso, l’ho fatto giocare contro Ucraina e Inghilterra. Lui è uno dei tre attaccanti centrali della Nazionale. Per me è importantissimo, ringrazio Gasperini per il lavoro che ha fatto su di lui. Agli Europei noi dobbiamo farci trovare pronti, è una competizione importantissima. Vogliamo farci dire dagli italiani: siamo orgogliosi di voi".

Di Fagioli, preconvocato dopo una stagione ai box per la squalifica per il caso scommesse, ha parlato invece Max Allegri: "Fagioli è stato in un gruppo fantastico, è stato seguito e ha fatto un percorso importante anche insieme alla Federazione. Ha capito e ne sta uscendo nel modo migliore, potrà essere di esempio", ha detto l’ex tecnico juventino a Roma, presentando la campagna Informateen. "Più stiamo addosso ai ragazzi, più informazioni diamo loro e più probabilità avranno di condurre un’ottima vita".