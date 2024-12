Spezia-Cittadella 5-0: gli aquilotti si rialzano con una goleada

La Spezia, 8 dicembre 2024 – Una vittoria larghissima. Così, dopo la sconfitta di Palermo dello scorso turno, risponde lo Spezia che batte 5-0 il Cittadella, ultimo in classifica della Serie B, nella sedicesima giornata di andata. Tre gol già nel primo tempo, altri due nella ripresa per rispondere al successo esterno del Pisa di ieri. D'Angelo sceglie Pio Esposito e Di Serio come coppia d'attacco, per il resto rientra Bertola tra i titolari.

La prima fiammata è spezzina con Elia ad impegnare Kastrati dopo 7', comunque gli aquilotti partono fortissimo e tengono in continua apprensione i veneti di Dal Canto. Gli ospiti si fanno vedere al 20', dopo l'errore di Wisniewski che lascia palla a Pandolfi, il cui tiro sul primo palo viene deviato in corner da Gori. La possibilità per passare in vantaggio c'è al 24' con Pio Esposito che riceve, dopo la sponda di Di Serio su cross di Salvatore Esposito, controlla e sbaglia la conclusione, con Kastrati a parare miracolosamente. Ma al 27', sulla punizione dalla trequarti e una deviazione di Salvatore Esposito, palla a centro area per il colpo di testa di Magrassi, che non la angola troppo e così Gori riesce a respingere d'istinto.

Lo Spezia passa in vantaggio al 34': sull'angolo di Salvatore Esposito, spizzica sul primo palo Bertola, poi Reca di testa trova la deviazione di Kastrati sulla traversa, poi Pio Esposito fa centro con una zuccata. È l'1-0, l'ottavo gol stagionale del numero 9.

In contropiede gli spezzini sfiorano il bis al 38' con Elia a servire rasoterra Candelari il cui tiro viene deviato davanti a Kastrati da Negro. Il raddoppio su autorete di Kastrati al 43' che tocca con la testa nella propria porta, dopo il palo colpito da Tronchin. Ma arriva anche il tris, con fallo ingenuo di Branca su Candelari in area: dal dischetto Salvatore Esposito spiazza Kastrati. È il 3-0.

Nella ripresa, due cambi da parte degli ospiti per salvaguardare pezzi pregiati. E dopo 8 minuti, su punizione, Salvatore Esposito, complice una deviazione di Piccinini in barriera, ed è poker. Salvatore Esposito ci riprova dalla distanza al 21' e Kastrati risponde in angolo. Va a battere lo stesso Esposito (il fratello ha lasciato da poco spazio a Colak) e a centro area Wisniewski sale in alto e fa il 5-0. L'appena entrato Rabbi rimedia solo l'ammonizione, per un calcio sulla testa di Hristov, poi il capitano rimane in campo con la testa bendata. Nel finale lo Spezia rallenta il ritmo e il Cittadella cerca di segnare almeno il gol della bandiera, lo fa, ma c'è un fuorigioco netto (poi segnalato) nei minuti di recupero e così viene annullato.

SPEZIA-CITTADELLA 5-0, IL TABELLINO

SPEZIA (3-4-1-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola (33' st Giorgeschi); Elia, Nagy, S. Esposito, Reca (28' st Aurelio); Candelari (16' st Bandinelli); P. Esposito (16' st Colak), Di Serio (33' st Soleri). A disp. Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Falcinelli, Cassata, Mateju, Benvenuto. All. D'Angelo.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro (33' st Capradossi), Piccinini; Carissoni, Branca (1' st Casolari), Tronchin, Amatucci (33' st Voltan), Masciangelo; Pandolfi (22' st Rabbi), Magrassi (1' st Ravasio). A disp. Scquizzato, Cassano, D'Alessio, Rizza. All. Dal Canto.

Arbitro: Rutella di Enna (assistenti Lo Cicero di Brescia e Trasciatti di Foligno, quarto uomo Turrini di Firenze; Var Maggioni di Lecco, Avar Monaldi di Macerata).

Marcatori: 34' pt P. Esposito (S), 43' st autorete Kastrati (C), 48' pt S. Esposito su rigore; 8' st S. Esposito (S), 22' st Wisniewski (S).