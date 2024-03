A FOLLO. Oggi la ripresa degli allenamenti

Oggi pomeriggio gli Aquilotti riprenderanno gli allenamenti a Follo dopo i due giorni di riposo concessi da mister D’Angelo. Il tecnico pescarese, per il quale il match con l’Ascoli sarà una sorta di derby, avrà nuovamente a disposizione Cipot e Plaia al rientro dalle Nazionali. Domani tornerà alla base Pio Esposito, mentre giovedì sarà la volta di Nagy e Hristov. Solo oggi si saprà se i medici daranno l’ok per il reintegro in gruppo di Reca e Kouda. Sicuri out Di Serio, Wisniewski, Crespi, oltre allo squalificato Cassata. Procede bene la prevendita dei biglietti per il big match di lunedì, peraltro da ieri senza limitazioni a seguito delle disposizioni del Gos. Infine, in questi giorni era in prova, per il settore giovanile, il 16enne centrocampista Lukas Tunedal, del Vasteras (Svezia). Il club bianco ha deciso di non tesserarlo. Fabio Bernardini