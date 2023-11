Adunata collettiva oggi alle 18 al ‘Ferdeghini’ con attenzioni rivolte alla società bianca, per parlare con gli ad Gazzoli e Peri. I tifosi vogliono avere chiarimenti sul futuro

Non c’è pace per lo Spezia. Dopo le contestazioni dei tifosi alla squadra in quel di Catanzaro, a Follo, a Cesena (contro il Como), a Cremona, al ‘Picco’ (contro la Ternana) e, non ultimo, a Genova al termine della partita con la Samp, oggi vi sarà un’altra adunata collettiva al ‘Ferdeghini’ con attenzioni rivolte, a questo giro, alla società bianca. I supporter spezzini si ritroveranno alle ore 18 davanti alla sede di via Melara per parlare con gli ad Gazzoli e Peri: "Vogliamo capire il futuro che ci aspetta". Sotto i riflettori della critica i risultati sportivi e lo stesso progetto dei Platek, nel tentativo di capire la volontà o meno degli americani di investire sulla squadra nel prossimo mercato di gennaio. Un chiarimento a 360 gradi da parte di una tifoseria che avrebbe bisogno di un rapporto diretto con la proprietà. Il clima tra il popolo bianco e la società è ai minimi storici, in primis per i risultati deludenti del campo, ma anche per scelte non condivise quali i prezzi alti praticati in Serie A e il nuovo logo. La squadra, dal canto suo, ha proseguito ieri la preparazione a Follo: nessuna novità rispetto a lunedì, con Bandinelli e Serpe tornati stabilmente in gruppo, al contrario di Hristov, Wisniewski e Reca out. Oggi pomeriggio amichevole con la Primavera. Infine, ieri si è svolto il Gos in vista di Spezia-Parma cui è seguito la messa in vendita dei biglietti. I possessori di Eagle card potranno acquistare i tagliandi online, diversamente occorrerà recarsi in biglietteria al ‘Picco’.

Fabio Bernardini