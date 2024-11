Vista dagli altri. "Squadra solida che ha ben chiare le idee del tecnico»

Lo Spezia meritava anche di più contro il Modena, secondo la stampa nazionale. La Gazzetta dello Sport sottolinea come lo Spezia non sia "solo corner e punizioni, è tornato a vincere". Il Corriere dello Sport-Stadio dice che "le aquile inanellano un’altra prestazione di sostanza e piazzano una vittoria pesante. Merito di D’Angelo che ne cambia quattro rispetto alla trasferta a Brescia". Tuttosport parla di "grande sostanza" e si augura che le trattative in corso a livello societario non portino distrazioni. Venendo ai giornali politici, Repubblica scrive, con riferimento al ’match winner’ Francesco Pio Esposito, che "D’Angelo ha fortemente voluto il suo ritorno e il campo gli sta dando ragione. La metamorfosi di molti giocatori dei bianchi in 12 mesi, è il miglior attestato al lavoro di un tecnico di tanti fatti e poche parole. Lo Spezia si conferma una formazione solida, capace di massimizzare le occasioni e di concedere poco o nulla, controllando la partita con sicurezza. La squadra ha ben chiaro cosa vuole e segue le indicazioni di D’ Angelo". Pagelle: stavolta sono tantissimi i 7, al 7,5 ci arrivano solo in due ed entrambi su Tuttosport: Bertola e Salvatore Esposito.

Andrea Catalani